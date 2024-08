Amazon apre a nuove assunzioni anche in Sicilia in logistica e uffici

Continua l’espansione di Amazon in Italia con nuove assunzioni su tutto il territorio nazionale. L’azienda leader nell’e-commerce ha aperto posizioni lavorative in vari centri logistici e sedi, da Nord a Sud, per potenziare il proprio organico in vista della crescita futura. Le offerte sono rivolte sia a figure professionali già esperte che a giovani al primo impiego e senza esperienza.

Tra le regioni con più opportunità spicca l’Emilia Romagna, dove Amazon ha un importante centro logistico di distribuzione a Castel San Giovanni. Qui l’azienda cerca soprattutto addetti alla logistica, come magazzinieri, addetti alla movimentazione merci, all’imballaggio e allo smistamento pacchi. Posizioni simili sono aperte anche in Piemonte, Lombardia, Veneto e in altri centri in tutta Italia.

Non solo logistica. Amazon sta assumendo anche negli uffici, in particolare nella sede corporate di Milano, dove si cercano sia giovani laureati per stage e entry level sia figure manageriali esperte, con competenze in ambito HR, finance, marketing, IT e altre aree. Opportunità anche nella sede di Roma e in altri uffici sul territorio.

Una delle regioni con più posizioni aperte è la Sicilia. Amazon ha inaugurato da poco un centro assistenza clienti a Cagliari e cerca personale per le sedi di Catania e Trapani. Nel capoluogo siciliano si cercano operations manager, mentre a Trapani vi è una ricerca attiva per un hr partner.

L’azienda offre anche lavoro da remoto con posizioni in smart working. Molte delle opportunità per lavorare da casa con Amazon sono destinate a ruoli tecnici e commerciali, oltre che nel customer care.

Per consultare nel dettaglio tutte le posizioni aperte e candidarsi è possibile visitare la pagina dedicata alle carriere del sito Amazon, selezionando la sede d’interesse. Oltre all’inserimento dei curricula è previsto un processo di selezione che può prevedere test, colloqui conoscitivi e tecnici.

Amazon punta ad assumere sia giovani al primo impiego, anche senza esperienza, sia professionisti già formati. Per i profili junior sono disponibili stage formativi e opportunità di crescita interna. L’azienda offre un ambiente di lavoro dinamico, incentivi e benefit aziendali.