Incidente mortale sulla A18, un uomo morto

Grave incidente stradale questo pomeriggio sulla A18, intorno alle 17,30, a circa 2 km dallo svincolo autostradale di Acireale in direzione Catania. Un uomo a bordo di una moto ha perso il controllo del mezzo ed ha impattato contro un’autovettura. L’uomo ha perso la vita.

Al momento non sono chiare le dinamiche del sinistro. Le sue condizioni dell’uomo sono apparse sin da subito piuttosto critiche. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno preferito allertare l’elisoccorso ma per il motociclista, del quale non è ancora nota l’identità, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto prima che l’elisoccorso lo portasse in ospedale.

Frattanto sul tratto autostradale si registrano lunge code.