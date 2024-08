Marco Mengoni beccato a fare la spesa a Bagheria, la reazione dei fan è incredibile

Grande sorpresa al supermercato Todis di Bagheria, in provincia di Palermo, dove nella giornata di ieri è stato avvistato Marco Mengoni, popolare cantante italiano. La star, evidentemente di passaggio in Sicilia, ha deciso di fare una piccola deviazione per una spesa al market, mandando in visibilio i dipendenti.

Selfie e autografi per i dipendenti

Mengoni, con grande disponibilità, si è fermato a scattare foto e firmare autografi con il personale entusiasta, che ha immortalato il momento per poi condividerlo sui social. “Anche Marco Mengoni sceglie Todis Bagheria” recita una didascalia divenuta presto virale.

I fan impazziscono sui social

In brevissimo tempo le foto dell’incontro ravvicinato col cantante hanno fatto il giro del web, scatenando la gioia dei numerosi fan che hanno dimostrato curiosità e interesse per questa visita a sorpresa. Un piccolo gesto di grande impatto da parte di Mengoni, che ha regalato ai dipendenti del market un momento indimenticabile.