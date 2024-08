Incidente sulla Ragusa mare, 5 feriti tra cui 2 bambini

Ieri notte intorno alle ore 23 si è verificato un grave incidente stradale sulla strada statale che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Due auto, una Nissan e una Fiat Punto alimentata a GPL, si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto ha provocato la fuoriuscita di gas dall’impianto GPL della Fiat Punto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e scongiurato ulteriori rischi legati alla perdita di gas. I sanitari del 118 con diverse ambulanze hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, in tutto 5 persone tra cui due bambini, per poi trasportarli presso gli ospedali di Ragusa e Modica.

Le condizioni dei feriti non sono gravi ma i medici mantengono riserbo. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale che ha effettuato i rilievi.