Tragedia nel Palermitano, donna cade, finisce su porta a vetri e muore dissanguata

Una banale caduta in casa si è trasformata in tragedia a Gangi, in provincia di Palermo. Santina Gentile, 70 anni, è morta dissanguata in seguito ad una caduta su una porta di vetro nella propria abitazione.

Come riporta il Giornale di Sicilia, l’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì, quando la donna, per cause ancora da accertare, è caduta contro una porta in vetro mandandola in frantumi. Un cedimento fatale, visto che i vetri le hanno provocato il taglio di un’arteria sottoascellare, causandole una copiosa emorragia.

Soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Petralia Sottana, per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare. Nonostante i disperati tentativi dei medici di bloccare l’emorragia, la 70enne è deceduta poche ore dopo il ricovero.

La tragedia si è consumata nell’appartamento della donna nel centro del paese madonita. Stando alle prime ricostruzioni, la signora Gentile potrebbe aver avuto un malore che l’ha fatta cadere contro la porta. L’impatto violento ha mandato in frantumi il vetro, che con i suoi frammenti taglienti le ha reciso l’arteria causandole la grave emorragia.

A lanciare l’allarme è stata la figlia della donna, chiamata dalla madre che, nonostante la copiosa perdita di sangue, ha trovato la forza di telefonarle. Subito è scattata la richiesta di soccorso al 118, ma l’ambulanza giunta sul posto ha potuto solo constatare la gravità della situazione e trasportare d’urgenza la ferita in ospedale.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Petralia Sottana per gli accertamenti e i rilievi del caso. La notizia ha presto fatto il giro del paese, suscitando sgomento e incredulità. Fra i primi ad arrivare sul posto anche il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, che ha espresso il proprio cordoglio: “Una brava persona, era vedova e lascia due figli sposati. Da parte dell’amministrazione la nostra vicinanza in questo momento di dolore”.

I funerali di Santina Gentile si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa madre di Gangi. La camera ardente è stata allestita all’obitorio dell’ospedale di Petralia Sottana, dove la salma è stata trasferita dopo l’esame autoptico. L’intera comunità stringe nel dolore i familiari, scossi da una morte tanto assurda quanto improvvisa di una loro cara.