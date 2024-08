Paura per Evelyn scomparsa a Monreale, appello disperato della mamma

Monreale – Paura per una coppia di Monreale per la scomparsa della figlia Evelyn, di cui non si hanno più notizie dalla serata di ieri, 22 agosto. La ragazza non ha fatto ritorno a casa e i genitori hanno lanciato un disperato appello via social nella speranza di ritrovarla.

“Mia figlia non è tornata a casa, sono una mamma che cerca disperata. Per favore se qualcuno la vede, mi può contattare al numero 3886220366, sono di Monreale”, è l’accorato messaggio pubblicato dalla madre della giovane sulla sua pagina Facebook.

Anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha condiviso l’appello sui social: “Vi chiedo la gentilezza di condividere l’appello per ritrovare questa ragazza. La famiglia non ha notizie già da diverse ore. Grazie a quanti vorranno contribuire anche con il semplice passaparola”.

Al momento non si hanno altre informazioni sulla scomparsa di Evelyn. Le ricerche proseguono nella speranza di rintracciare quanto prima la ragazza.