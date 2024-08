Mazara del Vallo – Il corpo di un uomo senza vita è stato rinvenuto nelle acque antistanti la Baia del Conte a Mazara del Vallo. A fare la scoperta è stata la guardia costiera durante un pattugliamento di routine, che ha notato il cadavere galleggiare in mare.

Recuperato il corpo, sono immediatamente partite le indagini da parte della polizia per identificare la vittima e ricostruire le circostanze della morte. Secondo le prime informazioni, non si tratterebbe di un migrante, escludendo quindi l’ipotesi che possa essere una delle tante vittime dei viaggi della speranza nel Mediterraneo. Si tratterebbe di un uomo di circa sessanta anni.

Dalle prime indagini avviate dalla Capitaneria di Porto mazarese sembra che l’uomo sia sprovvisto di documenti e pertanto in queste ore si sta cercando di risalire alla sua identità. Un vero e proprio giallo, al momento, per gli investigatori, che stanno lavorando per fare luce su quanto accaduto.