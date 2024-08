Diretta Sicilia Cronaca Blitz dell’Ispettorato del Lavoro a Palermo, maxi multa a vivaio

Controlli dell'Ispettorato del Lavoro in edilizia e agricoltura a Palermo: cantiere sospeso, lavoratore in nero in un vivaio, sanzioni