Porticello, recuperata la quinta persona morta nel veliero

Sale a sei il numero ufficiale dei morti causati dalla fondamento del veliero al largo di Porticello, è stato infatti appena recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il quinto corpo rimasto intrappolato all’interno del Bayesian, il veliero affondato all’alba di lunedì davanti a Porticello, nel palermitano.

Il cadavere è già stato trasferito a terra. Manca ancora all’appello l’ultimo dei sei dispersi. Erano riprese stamattina le ricerche per cercare gli ultimi due dispersi del naufragio del veliero Bayesian affondato nel mare di Porticello (Palermo).

Ieri sono stati recuperati i primi quattro corpi. Le salme riportate a terra ieri pomeriggio, non senza difficoltà, sono quelle di Jonathan Bloomer, Chris Morvillo e delle mogli Anne Elizabeth Judith e Neda. All’appello mancherebbero dunque l’imprenditore britannico e proprietario dello yacht Mike Lynch e la figlia 18enne Hanna. Il corpo del cuoco era stato recuperato subito dopo la tragedia sono Quindi in tutto Sei i morti ufficiali al momento dopo la tragedia in attesa del ritrovamento del settimo disperso.