Pioggia sulla Sicilia, allerta meteo gialla

Ancora tempo instabile in Sicilia dove la protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo per tutta l’isola per la giornata di domani 23 agosto.La Protezione civile regionale oggi pomeriggio ha pubblicato un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per rovesci o temporali, valido dalle ore 16.00 di oggi fino alle ore 24.00 di domani, 23 agosto 2024. Il livello di allerta previsto è classificato come giallo in tutta la regione.

Il bollettino prevede piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, specie sui settori centro-occidentali e sud-orientali e lungo i rilievi del resto dell’Isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Già dal pomeriggio di oggi in Sicilia sono presenti piogge e instabilità soprattutto nelle zone interne.