Giuseppe Curvà travolto da un Hummer sul calesse, muore a 20 anni

Giuseppe Curvà, 20 anni. È il giovane rimasto vittima di un incidente mortale ad Acate mentre si trovava su un calessino trainato da un cavallo. Il ragazzo sarebbe stato centrato in pieno da un’auto, una Hummer.

Il dramma è accaduto lungo la strada che da Acate conduce a Roccazzo, frazione di Chiaramonte, all’altezza del bivio Pozzi Cancellieri delle 4 fontane, strada per Pedalino e Mazzarrone.

Giuseppe Curvà sarebbe giunto già senza vita all’ospedale di Vittoria dopo essere stato prelevato da un’ambulanza del 118. Indagini in corso con rilievi da parte delle forze dell’ordine.forze L’auto e il calesse sono stati posti sotto sequestro.

Familiari e amici appresa la notizia dell’incidente si sarebbero precipitati in ospedale dove avrebbero poi saputo del decesso del giovane. Sarebbe rimasto ferito, in maniera non grave il conducente dell’auto ed è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II.