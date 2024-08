Vola da 5 metri, muore nel Palermitano muratore di 75 anni in pensione

Non ce l’ha fatta F.C., il muratore in pensione di 75 anni vittima di un terribile incidente domestico lo scorso martedì. L’uomo, mentre stava effettuando alcuni lavori di ristrutturazione nella sua abitazione in via Rocco Chinnici, è caduto da un’impalcatura da un’altezza di circa 5 metri.

Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo, F.C. è deceduto ieri dopo alcuni giorni di agonia a causa delle gravi fratture riportate nella caduta. Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita.