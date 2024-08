Ferragosto di violenza a Balestrate, giovane abusata in spiaggia: fermato un 27enne

Arriva un arresto dopo la presunta violenza sessuale avvenuta nel corso della notte di Ferragosto a Balestrate. I carabinieri di Partinico hanno fermato un ragazzo di 27 anni accusato di violenza sessuale.

Secondo quanto ricostruito, durante la notte dello scorso 15 agosto, sul lungomare di Balestrate una ragazza di 19 anni sarebbe stata abusata da un conoscente, con il quale, insieme ad altri amici aveva deciso di trascorrere la serata di ferragosto in spiaggia. La ragazza dopo gli abusi ha raccontato tutto ai Carabinieri che hanno avviato le indagini.

Il 27enne, secondo le accuse, avrebbe abusato della 19enne, dopo averla convinta, con una scusa, ad allontanarsi dal gruppo e, una volta soli, nonostante il rifiuto della ragazza, l’avrebbe aggredita. La ragazza avrebbe anche subito ferite. La ricostruzione della vittima e le testimonianze di alcune persone che avrebbero assistito alla scena, hanno consentito ai carabinieri di identificare il 27enne. Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha disposto la misura cautelare in carcere per il 27enne.