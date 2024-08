Balestrate, a settembre arriva Mango&Wine: da terra del vino a capitale del mango

Coniugare la tradizione agricola del passato con le colture più moderne, per promuovere la filiera agroalimentare e costruire una nuova identità del territorio. Sono gli obiettivi della manifestazione Mango&Wine che si terrà a Balestrate dal 6 all’8 settembre. L’evento è promosso dalla cooperativa di comunità Terre delle Balestrate con il prezioso contributo di Lemon Sistemi Spa, società che si occupa di progettazione, fornitura e posa d’impianti fotovoltaici, termoidraulici e di accumulo, nonché della progettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico rivolgendosi a clienti retail e società medio/piccole industriali e commerciali.

La manifestazione prevede di mattina visite guidate in cantina e nelle coltivazioni di mango, tutte su prenotazione, mentre il pomeriggio si svolgeranno masterclass, dibattiti e degustazioni di mango fresco e di vini autoctoni offerti da una ventina tra le più importanti cantine del territorio. Previsti inoltre show cooking e in serata musica dal vivo e momenti culinari. La parte enologica dell’evento sarà curata dall’enologo Vincenzo Galante. Alcune eccellenti cantine del territorio offriranno la possibilità di degustare i propri vini in un percorso guidato da esperti sommelier con calice e porta calice al collo.

Per quanto riguarda il mondo del tropicale la cooperativa Terre delle Balestrate offrirà la possibilità di gustare la frutta fresca a cominciare dal delizioso mango che ha reso celebre il territorio negli ultimi anni, grazie alla partecipazione delle principali aziende associate. Durante la manifestazione sarà possibile visitare la mostra della parrocchia Sant’Anna “Balestratesi per Balestrate: talenti da ri-scoprire”, con opere di artisti del territorio e parte del patrimonio librario conservato del fondo antico della biblioteca parrocchiale. Inoltre sempre sul solco tradizione si esibirà lo storico gruppo folkloristico Il Ballo dei Pastori, una danza rappresentativa del territorio, dell’antica Sicciara e dei pastori del bosco, sia quelli arabi sia quelli greci. Infine la domenica mattina si potrà uscire in catamarano e degustare in mare vino e mango attraversando il Golfo di Castellammare.

Balestrate ripercorre così le orme della sua storia, a partire dagli Ingham, Florio e Woodhouse, famiglie di imprenditori che a Balestrate impiantarono i loro stabilimenti. Dai primi decenni dell’Ottocento e per circa un secolo in questi insediamenti si lavorarono il mosto e il vino contribuendo per circa il 30% all’intera produzione del marsala. Negli ultimi decenni invece si sono sviluppate importanti piantagioni di mango e frutta tropicale che hanno contribuito a promuovere un’agricoltura di qualità e hanno dato lustro al territorio. Oggi tutto questo rivive grazie alla cooperativa di comunità Terre delle Balestrate. Per informazioni e prenotazioni: www.terredellebalestrate.it, whatsapp 3331552350.