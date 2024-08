Un turista americano ha speso 60mila euro in un negozio di Taormina

TAORMINA – I negozi di alta moda sono sempre più parte integrante dell’economia turistica di Taormina e attirano una crescente clientela ad alto reddito, per lo più rappresentata dai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive della città.

È di queste ore la notizia di un facoltoso turista americano che in una nota boutique di Taormina ha deciso di fare shopping senza badare a spese, spendendo oltre 60 mila euro in poco più di un’ora per una serie di acquisti di lusso.

L’uomo, a quanto pare un imprenditore attivo nel settore automobilistico, insieme alla moglie ha decisamente apprezzato l’offerta dell’esercizio commerciale, facendo felici i proprietari. “Amo la Sicilia, tornerò a Taormina la prossima estate, è un posto bellissimo”, avrebbe detto il turista americano, non prima di aver lasciato una generosa mancia allo staff del negozio.