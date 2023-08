Lusso e charme siciliano: a Taormina apre il primo café Louis Vuitton

A Taormina apre le porte il primo café Louis Vuitton d’Italia. Tra le vie romantiche di Taormina, ricche di boutique e caffè con vista mozzafiato, la maison francese Louis Vuitton ha inaugurato uno spazio davvero speciale. Nella Perla dello Ionio sbarca infatti il primo café Louis Vuitton d’Italia, che impreziosisce ulteriormente questa destinazione già iconica.

Store su due livelli con boutique e caffetteria

Diviso su due piani, lo store accoglie le collezioni uomo e donna del marchio ed è arricchito da un café esclusivo in cui assaporare le prelibatezze siciliane circondati dal lusso sofisticato di Vuitton.

Gli interni eleganti e luminosi mixano sapientemente dettagli locali come la carta da parati con il legno naturale e il rovere bianco. Oggetti vintage e pezzi di design completano gli spazi assieme a raffinati elementi decorativi come le mensole in vetro sospese da corde naturali. Un delicato bassorilievo che riproduce il panorama siciliano impreziosisce la scala che conduce al piano superiore.

In vendita la collezione LV By The Pool

Nella boutique gli ospiti possono acquistare i capi della collezione LV By The Pool, con borse, calzature ed abiti dalle tinte azzurre ispirate al cielo e al mare. In esclusiva per Taormina è disponibile anche la raffinata Neverfull in edizione limitata.

Nel café piatti tipici rivisitati e vista mare

Ma è il café al primo piano la vera perla del nuovo spazio. Gestito dallo staff del vicino Grand Hotel Timeo, dispiega la sua bellezza sotto un intrigante baldacchino di stoffe che ondeggiano nell’aria. Una vista panoramica sul mare incornicia l’ambiente, impreziosito da piante rigogliose e dalla poltrona Bulbo.

La parte esterna, rivestita di piastrelle blu con motivi geografici, offre 14 posti in un’atmosfera intima e rilassante. I menù propongono tutto il giorno delizie dolci e salate, dai croissant con crema di pistacchio alle specialità siciliane come arancini, cannoli e dolcetti locali. È possibile prenotare anche aperitivi serali accompagnati da piatti gourmet e cocktail d’autore.

Esperienza gourmet tra moda e sapori mediterranei

In questa oasi di charme, lo stile di vita mediterraneo incontra il lusso contemporaneo di Louis Vuitton, per un’esperienza unica che seduce i sensi. Tra una shopping experience esclusiva e una pausa gourmand, il café Vuitton è una nuova perla che impreziosisce l’offerta turistica di Taormina.

Un angolo raffinato dove abbandonarsi al fascino eterno della Sicilia, ammirando l’orizzonte sul mare mentre si assapora la cucina tipica rivisitata in chiave gourmet. Quasi un viaggio nel viaggio, alla scoperta dei tesori nascosti di quest’isola, che il new opening di Louis Vuitton celebra con charme ed eleganza.

Uno spazio versatility che coniuga moda e dolce vita, shopping e sapori mediterranei. Dove la qualità artigianale dei manufatti Vuitton incontra quella delle specialità gastronomiche locali. Donando a turisti e appassionati del marchio un’esperienza a 360 gradi, potendo anche personalizzare borse e accessori con incisioni esclusive.

Taormina e Louis Vuitton, un connubio che sembrava impossibile, si fonde così in maniera armoniosa e inaspettata. Regalando emozioni autentiche e ricordi preziosi da custodire nel tempo.