Drammatica tromba d’aria fa affondare barca a vela, 7 dispersi nel palermitano

Dramma in seguito al maltempo che si è abbattuto in Sicilia nelle ultime ore. Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nella prima mattinata di oggi sul palermitano, causando il naufragio di un’imbarcazione a vela con 22 persone a bordo. La barca, di circa 50 metri e battente bandiera inglese, è affondata intorno alle 5 a circa mezzo miglio dalla costa di Porticello, in provincia di Palermo, a una profondità di 49 metri.

Chi sono le persone coinvolte nel naufragio al largo di Santa Flavia

A bordo vi erano prevalentemente cittadini britannici, oltre a un neozelandese, uno dello Sri Lanka, due anglo-francesi e un irlandese.

La ricerca dei dispersi

15 naufraghi sono stati tratti in salvo dalle motovedette della Guardia Costiera e dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che si sono immersi per raggiungere lo scafo. Purtroppo al momento risultano disperse 7 persone. I superstiti sono stati accolti a Porticello da Carabinieri, 118 e Protezione Civile. Tra di loro anche un bimbo di un anno, che è stato trasportato all’ospedale dei Bambini di Palermo. Sono in corso le operazioni di ricerca dei dispersi, con l’ausilio dei sommozzatori e della Capitaneria di Porto. Sui luoghi si stanno portando alcune organizzazioni di volontariato per assistenza alla popolazione, su richiesta del Comando della Stazione dei Carabinieri di Bagheria.

La tromba d’aria che ha causato il naufragio si è abbattuta sul palermitano provocando ingenti danni.

Danni e devastazione anche in provincia di Messina a causa di forti nubifragi. Strade allagate, frane e residenti fati evacuare dalle proprie abitazioni: LEGGI QUI