Piogge arrivate in Sicilia, attesi temporali e temperature fresche

Arrivano i primi temporali in Sicilia. Dal satellite è possibile notare che oggi 17 agosto sono giunti i primi temporali sulla Sicilia orientale e centrale. La foto in copertina si riferisce a Bronte. Segnalata nstabilità anche nel canale di Sicilia. Ora è atteso il calo termico visto che l’anticiclone africano sta per il momento facendo le valigie.

Intanto le previsioni meteo dicono che per la giornata del 18 agosto sono previsti fenomeni di media o forte entità almeno fino a martedì lungo le coste settentrionali con possibilità di coinvolgimento anche del Palermitano. Dalla provincia di Palermo è Trapani, inoltre, inizierà il tanto atteso calo delle temperature per via di una goccia fredda proveniente dalla Groenlandia.

Nei prossimi giorni, in particolare, è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica che interagirà con l’aria calda e umida presente nel Mediterraneo. Questo mix di masse d’aria diverse causerà l’aumento dell’instabilità e la formazione di nuvole temporalesche. I temporali coinvolgeranno non solo le zone interne della Sicilia ma anche le coste, sia per lo sconfinamento dei temporali delle aree interne verso il mare che per la formazione di nuovi temporali sul mare grazie al calore ed umidità della sua superficie.

Già da questo pomeriggio sono attesi temporali nelle zone interne del Centro-Sud e in Sicilia, soprattutto nella parte centro-orientale. Domenica è previsto l’arrivo di un altro impulso instabile da ovest che porterà piogge e temporali specie in Sicilia. I fenomeni tenderanno a intensificarsi nel pomeriggio sulle zone interne della Sicilia centro-orientale.

Oggi venti deboli, domenica rinforzo del Maestrale da ovest con mari mossi. Il Maestrale favorirà un primo calo delle temperature specie in Sicilia occidentale. Si tratta di un primo segnale di fine estate ma non ancora di una vera rottura, dato che siamo ancora ad agosto e l’estate avrà modo di rifarsi soprattutto al Sud, dove settembre può essere ancora pienamente estivo.