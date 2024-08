Allerta meteo in Sicilia, caos e devastazione nel Messinese

Le forti piogge in Sicilia hanno causato anche danni e disagi. In buona parte del messinese tirrenico stanno creando diversi disagi nella popolazione. I violenti nubifragi che stanno coinvolgendo la zona di Brolo, stanno causando diversi allagamenti ed anche locali alluvioni in zona.

Naso, Gliaca di Piraino e Brolo. Sono queste le località della fascia costiera della provincia di Messina interessate da allagamenti e colate di fango, a causa delle abbondanti piogge che si sono riversate nella tarda serata. Al momento si registra l’allagamento di diverse abitazioni e alcuni collegamenti stradali risultano interrotti a causa del fango.

Il Dirigente Generale della Protezione Civile, Salvo Cocina, che ha sentito i tre sindaci interessati dalla problematica, ha raccomandato loro di curare l’incolumità delle persone nei piani bassi e nei sottopassi e attivare mezzi per spostare il fango e per dare sfogo a mare all’acqua. Sono state attivate diverse Organizzazioni di Volontariato della provincia di Messina con mezzi dotati di idrovore. A Piraino si è resa necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni.

Alle 23:05 a Gioiosa Marea è stata attivata l’associazione di Protezione Civile Rangers per un intervento in località Skino, sulla strada ss.113 perché una traversa interna risulta allagata il transito veicolare bloccato. Piraino si registrano movimenti franosi sulle strade provinciali San Leonardo e Piraino Centro (S.P141).

Ecco alcune immagini e alcuni valori registrati dalle stazioni meteorologiche situate sul territorio: Piraino 110 mm, Novara di Sicilia 54.6 mm, Roccafiorita 31.2 mm.