Nubifragi e tromba d’aria in Sicilia, allagamenti, frane e dispersi in mare

Una forte ondata di maltempo ha colpito nella tarda serata di ieri la fascia costiera della provincia di Messina, causando allagamenti e colate di fango nelle località di Naso, Gliaca di Piraino e Brolo. Le abbondanti piogge che si sono abbattute sulla zona hanno provocato l’allagamento di diverse abitazioni e l’interruzione di alcuni collegamenti stradali a causa del fango. Nel Palermitano, a Santa Flavia, è affondata una barca a vela con 22 persone a bordo, 15 sono state salvate, 7 invece risultano disperse. La barca è affondata a causa di una tromba d’aria. LEGGI QUI

Per quanto riguarda il Messinese colpito dal maltyempo, il Dirigente Generale della Protezione Civile della Regione Siciliana, Salvo Cocina, dopo aver sentito i sindaci dei tre comuni maggiormente colpiti, ha raccomandato loro di prestare attenzione all’incolumità delle persone residenti nei piani bassi e nei sottopassi, oltre che di attivare i mezzi necessari per liberare le strade dal fango e favorire il deflusso dell’acqua accumulatasi. Sono state quindi attivate diverse organizzazioni di volontariato della provincia di Messina, dotate di idrovore.

Nel comune di Piraino si è resa necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni per ragioni precauzionali. Nella tarda serata, a Gioiosa Marea è stato richiesto l’intervento dell’associazione di protezione civile Rangers per liberare una traversa interna in località Skino, lungo la statale 113, rimasta allagata e con il transito bloccato. Successivi aggiornamenti hanno segnalato movimenti franosi sulle strade provinciali San Leonardo e Piraino Centro nel comune di Piraino, oltre all’interruzione della viabilità per smottamento del manto stradale ad Oliveri. In seguito, è stata comunicata l’interruzione del transito lungo la strada che collega Piraino e Brolo.

Sull’isola di Stromboli, i torrenti San Bartolo e Montagna Russo sono esondati, costringendo all’evacuazione precauzionale una struttura ricettiva. Nonostante la pioggia sia cessata, è rimasta alta l’allerta per possibili alluvioni. I gestori delle attività turistiche sono stati invitati a non far allontanare gli ospiti durante il temporale.

Sono giunti sul posto numerosi volontari con idrovore dalle province di Messina e Palermo, che hanno lavorato per tutta la notte nei comuni maggiormente colpiti di Brolo e Piraino, riuscendo a far defluire buona parte dell’acqua accumulatasi. Questa mattina, dopo una nottata di duro lavoro e in accordo con i Vigili del Fuoco e le amministrazioni locali, le squadre di volontari hanno fatto rientro presso le rispettive sedi. La situazione appare in via di miglioramento, ma nelle prossime ore sono attese nuove precipitazioni.