La leucemia stronca a 30 anni Pietro Vittorietti, lutto nell’editoria di Palermo

Palermo – Lutto nel mondo dell’editoria siciliana. All’età di 30 anni è scomparso Pietro Vittorietti, discendente della nota famiglia di editori palermitani. Vittorietti combatteva da due anni contro una grave malattia che lo aveva fortemente debilitato. Purtroppo una fulminante leucemia lo ha strappato alla vita.

Pietro Vittorietti avrebbe compiuto 30 anni il prossimo 22 settembre. Lavorava come responsabile dell’area linguistica e formativa presso la Pietro Vittorietti Società Cooperativa, storica azienda editoriale di famiglia attiva nel settore dei libri scolastici.

Non era sposato e non aveva figli. Come il padre Pino, era un appassionato tifoso del Cagliari Calcio. “Mio nipote era una persona meravigliosa, unica, con un sorriso che emanava calore” lo ricorda la zia Maria Elena Vittorietti.

I funerali si celebrano oggi 19 agosto alle 11.30 presso la chiesa dei Cappuccini di Palermo. Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e colleghi, che ne ricordano la solarità e la passione per la vita. Il suo amico Giammarco Cosentino scrive: “Ripenso a tutte le partite che abbiamo fatto insieme nello stesso campo, da compagni e da avversari, al Cumshot e all’Interschool ogni sabato e domenica di qualunque stagione fino agli anni del Club 83, solo ieri ho appreso quello che hai passato nell’ultimo periodo e mi hanno detto che sei stato un fenomeno, come lo eri d’altronde dentro al campo”. “La dirigenza e lo staff di Confcooperative sede di Palermo sgomenti si stringono alla famiglia Vittorietti per la perdita del giovanissimo Pietro”, si legge in un altro messaggio.