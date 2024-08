Dramma al largo di Porticello, tra i dispersi il magnate inglese Mike Lynch

Porticello – C’era anche il magnate britannico Mike Lynch, 59 anni, stanotte al largo di Porticello a bordo del super yatch affondato. Al momento Lynch risulta disperso, mentre la moglie Angela Bacares è stata tratta in salvo.

Fondatore della multinazionale dell’informatica Autonomy, Lynch era da poco stato prosciolto da ogni accusa di frode negli Stati Uniti, in relazione alla vendita della sua società a Hewlett-Packard nel 2011.

Nato in una famiglia operaia di Manchester, Lynch incarnava il sogno del self-made man. Fin da giovane dimostrò talento imprenditoriale, fondando a 20 anni la sua prima start-up nel settore della sicurezza informatica. Grazie a brillanti intuizioni e capacità di anticipare le tendenze, Lynch costruì in pochi anni un impero hi-tech con migliaia di dipendenti in oltre 30 paesi.

Ora il suo destino resta appeso a un filo, mentre continua senza sosta la ricerca dei dispersi tra le acque di Porticello.