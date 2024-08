La natura emoziona a Tre Fontane, dalla sabbia spuntano tartarughine

Il miracolo della schiusa di piccole tartarughine avviene ancora in Sicilia. Questa volta è avvenuto tra i bagnanti stupiti, ieri al tramonto, al lido Monnalisa beach, sull’arenile est di Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Le tartarughine della specie Caretta caretta sono fuoriuscite dalla sabbia ai bordi del campo di beach-volley mentre i giovani giocavano a pallavolo e i bagnanti sostavano tra gli ombrelloni. Una grande sorpresa per tutti colore che hanno assistito a questo spettacolo della natura.

Un doppio miracolo: nido non segnalato e salvataggio fortuito

Un doppio miracolo quello avvenuto sulla spiaggia di Tre Fontane. Il nido di tartarughe non era stato mai segnalato. Ad accorgersi delle tartarughe, che erano impigliate nella rete parapalline, sono stati gli stessi giovani che stavano giocando; si sono fermati e, insieme ai bagnanti, hanno fatto spazio consentendo la corsa verso il mare alle tartarughe. Per fortuna nei giorni precedenti alla schiusa il nido, nascosto sotto la sabbia, non ha subito danni.

Seconda schiusa in pochi giorni

La schiusa di ieri sera segue di qualche giorno quella avvenuta nel lato ovest della stessa frazione dove dalla sabbia sono uscite otto piccole tartarughe che hanno preso il mare.