Boom di nidi di tartarughe marine in Sicilia, la Caretta Caretta torna ad amare l’isola

Insolite “invasioni” sulle spiagge siciliane. Non si tratta di turisti in cerca di tintarella ma di tartarughe marine, le Caretta Caretta, che stanno letteralmente prendendo d’assalto i litorali dell’isola per deporre le uova. Un vero e proprio boom di nidificazioni che entusiasma ambientalisti e appassionati.

Tartaruga depone uova in pieno giorno a Sciacca

L’ultimo avvistamento è di questi giorni a Sciacca, località Capo San Marco. Qui una tartaruga ha fatto capolino in pieno giorno, intorno alle 8, sorprendendo i bagnanti. L’esemplare è stato prontamente segnalato e filmato da Ignazio Saladino, gestore del Lido Snello Beach, che ha subito allertato le autorità. La guardia costiera è intervenuta immediatamente per transennare e mettere in sicurezza il prezioso nido di uova, che verrà vigilato 24 ore su 24 fino alla schiusa prevista per metà agosto. Un evento eccezionale che ha mandato in visibilio residenti e amanti della natura.

Altri avvistamenti recenti nell’Agrigentino

Ma Sciacca non è un caso isolato. Solo un mese fa un’altra tartaruga aveva scelto la stessa spiaggia per deporre le uova, scoperta grazie al fiuto di un cane durante la passeggiata mattutina con la padrona. Anche Menfi recentemente è stata letteralmente “invasa” dalle possenti Caretta Caretta intente a nidificare sulla sabbia dorata. Questi rettili marini sembrano particolarmente attratti dalla costa agrigentina e vi fanno ritorno periodicamente proprio per deporre le uova, di solito di notte per garantire la necessaria tranquillità.

Nido anche sulla spiaggia di San Vito Lo Capo

Ma quest’anno è un susseguirsi di arrivi e nidificazioni insolite, che confermano la grande vitalità della specie nel Mediterraneo. Pochi giorni fa una tartaruga è sbarcata perfino sull’affollatissima spiaggia di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, lasciando attoniti i bagnanti. Immediato l’intervento della Capitaneria di Porto che ha transennato la zona, mentre il Sindaco Francesco La Sala ha esortato residenti e turisti a non disturbare il nido fino alla schiusa prevista tra circa 60 giorni. Un chiaro segnale di ottima salute per l’ambiente marino di San Vito, già teatro in passato di avvistamenti isolati.

L’importanza di proteggere e segnalare i nidi

Le continue deposizioni di uova su più fronti sono la prova che le acque siciliane pullulano letteralmente di esemplari di Caretta Caretta, specie protetta e purtroppo ancora minacciata dall’inquinamento marino e dalle attività umane. Gli esperti invitano a non toccare o disturbare i nidi ma anzi a proteggerli e segnalarli prontamente alle autorità competenti. Solo in questo modo si potrà garantire la schiusa e la sopravvivenza del maggior numero possibile di tartarughine, fondamentali per la salvaguardia della specie. L’estate 2023 sarà ricordata come la stagione d’oro delle Caretta Caretta in Sicilia. Dalle coste agrigentine a quelle trapanesi, è un susseguirsi di arrivi spettacolari che infiammano l’orgoglio naturalistico dell’isola. Un motivo in più per trascorrere le vacanze all’insegna del rispetto per la natura e le sue meraviglie.