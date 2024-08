Bici elettrica prende fuoco di notte, famiglia palermitana si lancia dal balcone

Una vera e propria notte di terrore per la famiglia che abita in uno stabile di via Gabriele Vulpi, nella zona di via Imera a Palermo. Il fumo era già folto in casa dopo che qualcuno si è svegliato e ha dato l’allarme. Le fiamme, partite con molta probabilità da una batteria in dotazione ad una bici elettrica, avevano già ostruito l’ingresso.

Salvi grazie a un’auto

Così la famiglia, padre, madre e due figli, non ha potuto fare altro che calarsi dal balcone finendo sopra un’automobile posteggiata.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto i vigili del fuoco. “Le fiamme – spiegano dal Comando provinciale – hanno interessato tutti i locali. A seguito delle inalazioni di fumo i quattro occupanti sono stati affidati al personale medico”.

Dubbi sull’agibilità dell’immobile

Come detto, il rogo sarebbe partito da una bici elettrica lasciata in carica durante la notte. Dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari del 118, i quattro familiari hanno rifiutato il trasferimento in ospedale e si sono attivati per trovare un posto in cui trascorrere le prossime notti. Ora resta da capire se l’immobile è agibile.