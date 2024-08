Addio a Salvo Indelicato, lutto nel mondo dell’equitazione siciliana: aveva 48 anni

Aveva solo 48 anni Salvo Indelicato, morto a Cinisi, in provincia di Palermo. Una notizia data con dolore dal Comitato regionale della Federazione Italia sport equestri (Fise) che ha diffuso la notizia attraverso una nota stampa.

Un grande lutto per il mondo dell’equitazione. È scomparso improvvisamente all’età di 48 anni, Salvatore Indelicato. Salvo, per tutti gli amici, era un ragazzo allegro, vivace e probabilmente anche per questo molto conosciuto nell’ambiente degli sport equestri siciliani. “Appresa la tragica notizia – si legge nella nota del Fise – il Presidente del Comitato Regionale FISE Sicilia, Fabio Parziano, unitamente a tutto il Consiglio regionale, allo staff del Comitato e a nome di tutto il mondo dell’equitazione isolana, esprime il più grande cordoglio e si stringe in un sentito abbraccio alla famiglia e alla compagna Monica, in questo momento di grandissimo dolore”.

Toccante il messaggio della sorella: “Ciao Amore mio. Non sei stato mio fratello e io tua sorella…….ero tua madre, eri mio padre”.

I funerali si sonmop tenuti nella giornata di venerdì 16 agosto nella chiesa parrocchiale di Ecce Homo a Cinisi.