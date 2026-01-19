Cronaca

Lutto nel mondo della radio: è morta Fatima Sanfilippo, ex editrice di Radio Time

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Il mondo dell’emittenza radiofonica palermitana si stringe nel dolore per la scomparsa di Fatima Sanfilippo, ex editrice di Radio Time, spentasi domenica 18 gennaio all’età di 58 anni. Una perdita che riapre una ferita profonda per la storica emittente di via dei Cantieri, già colpita nel 2020 dalla prematura scomparsa del fondatore Lello Sanfilippo, fratello di Fatima.

Dopo la morte di Lello, Fatima aveva raccolto il testimone dell’azienda insieme a Fabiola Donati, guidando la radio con quella che i colleghi definiscono “un’eleganza silenziosa”. Non è stata solo un’editrice, ma una figura materna per l’intera redazione, capace di coniugare il rigore professionale con una sensibilità rara, proteggendo e alimentando il progetto editoriale nato dal fratello.

Il ricordo affidato ai social dai membri dello staff dipinge il ritratto di una donna presente e discreta, che ha saputo trasformare il dolore personale in dedizione verso la “famiglia” di Radio Time. “Ha difeso quel sogno, lo ha fatto continuare a vivere attraverso le nostre voci”, si legge nel commosso post dell’emittente.

Fatima Sanfilippo lascia il marito e una figlia. La comunità potrà renderle l’ultimo omaggio domani, martedì 20 gennaio alle ore 10, durante i funerali che saranno celebrati nella Chiesa Nostra Signora della Consolazione in via dei Cantieri.

