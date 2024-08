Drammatico incidente a Vulcano, quad contro un muro, 2 giovani in ospedale

Si sono schiantati contro un muro mentre si trovavano a bordo di un quad sull’isola di Vulcano. Il drammatico incidente a coinvolto due turisti di 28 e 27 anni, uno dei due è stato portato in ospedale a bordo di una di soccorso avendo riportato ferite più serie.

Secondo quanto ricostruito, con un quad noleggiato i due ragazzi stavano effettuando un giro turistico e da Gelso rientravano verso il Piano e il Porto. Il mezzo si è schiantato contro un muro per cause ancora da accertare

La ragazza a causa dello schianto ha fatto un volo di una trentina di metri finendo in un burrone. Nonostante il volo non avrebbe riportato gravi ferite. Il ragazzo, di messinesi, è finito contro il muro riportando un trauma facciale e con l’elisoccorso è stato trasferito in un centro specializzato. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che si trovavano lungo la provinciale di Gelso.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e Croce Rossa. Per la coppia è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Sono stati ricoverati in ospedali diversi. Indagano i carabinieri.