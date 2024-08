Chiude la SS186 di Monreale tra Pioppo e Giacalone

Monreale – Anas chiude al traffico la strada statale 186 per lavori dal 26 al 30 agosto. Il Comando di Polizia Municipale del Comune di Monreale individua percorso alternativo.

In particolare, da giorno 26 al 30 agosto 2024 la Strada Statale 186 “Di Monreale” sarà chiusa al traffico, sul tratto Km 15 +500 al Km 15+560 in entrambe le direzioni.



Il provvedimento si rende necessario per consentire di effettuare in sicurezza interventi di lavorazione su sovrastruttura stradale e pavimentazione nei pressi di una ftana.



Intanto, fa sapere il Comune di Monreale, allo studio del comando della Polizia Municipale Luigi Marulli un percorso alternativo per non arrecare disagi agli automobilisti, che verrà comunicato nei prossimi giorni.