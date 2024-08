Donna muore a Partinico, il marito: “È stata malasanità”, scattano le indagini

Un uomo ha presentato una denuncia ai Carabinieri dopo che la moglie è morta all’ospedale di Partinico, in provincia di Palermo. Secondo l’uomo la consorte sarebbe morta dopo un caso di malasanità. E così dopo il caso della signora deceduta all’ospedale di Patti dopo una occlusione intestinale fatale scambiata per un’indigestione, si apre un nuovo presunto caso. Presunto perché spetterà alla magistratura decidere se indagare e andare a fondo dopo la denuncia dell’uomo.

La cronaca del momento dice che l’uomo, 69 anni, si è presentato ai Carabinieri dopo le la coniuge è deceduta ieri all’ospedale Civico di Partinico. Secondo quanto si apprende, la donna era malata oncologica. L’uomo ha chiamato i carabinieri e ha dichiarato che si sarebbe trattato di un caso di malasanità.

Dopo la denuncia, su disposizione della procura di Palermo, la salma della donna è stata portata presso il reparto di medicina legale dell’ospedale Policlinico del capoluogo per eseguire l’autopsia come disposto dagli inquirenti. I militari hanno sequestrato la cartella e iniziato le indagini per accertare quanto dichiarato dall’uomo.

Dopo la denuncia, l’Azienda sanitaria provinciale ha avviato una indagine conoscitiva per valutare eventuali profili di responsabilità.