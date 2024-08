Tragedia in Grecia, muore 19enne siciliana in un incidente stradale

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Vittoria, in lutto per la morte di una giovane concittadina di 19 anni. La ragazza, in vacanza a Rodi con il fidanzato e un gruppo di amici, è rimasta coinvolta ieri in un incidente stradale mentre viaggiava in moto ed è deceduta a seguito delle gravi ferite riportate.

Secondo le prime informazioni, il gruppo di giovani, giunto in Grecia lo scorso 12 agosto, stava partecipando ad un’escursione in moto quando si è verificato il tragico impatto con un autobus. La 19enne ha riportato lesioni gravissime, tra cui un’emorragia celebrale, ed è stata immediatamente soccorsa e sottoposta ad un intervento chirurgico. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano. Il fidanzato, anch’egli coinvolto nell’incidente, ha riportato traumi e fratture multiple.

Ad avvisare le famiglie dei due giovani sono stati gli amici che viaggiavano con loro. I familiari, sconvolti dalla notizia, sono immediatamente partiti alla volta della Grecia.