Incidente mortale sulla provinciale: vittima un 19enne, ferito grave un 22enne

Incidente mortale nella notte nel Ragusano. Intorno alle 4.15, lungo la strada provinciale 60 che collega Ragusa a Santa Croce Camerina, in contrada Cisternazzi, nelle vicinanze dell’ospedale Giovanni Paolo II, si è verificato un violento scontro frontale tra due autovetture.

Nell’impatto ha perso la vita il conducente di una Lancia Y che aveva 19 anni. Ferito il guidatore di un’Alfa Romeo Mito, un 22enne, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto interessato e i carabinieri a supporto della viabilità. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

