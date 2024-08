Bambino di 3 anni rischia di annegare in una piscina a Caltagirone, è grave

Un bambino di soli 3 anni lotta tra la vita e la morte all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania dopo aver rischiato di annegare nei giorni scorsi in una piscina prefabbricata fuori terra a Caltagirone.

L’incidente è avvenuto in un’abitazione privata in una zona residenziale della città. I carabinieri della Stazione di Caltagirone stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il piccolo era stato soccorso e trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Gravina, dove i sanitari avevano riscontrato un quadro clinico severo. Da lì il trasferimento al Garibaldi Nesima di Catania, dove il bambino è ricoverato in Rianimazione pediatrica in condizioni critiche.

I medici stanno tenendo il piccolo sotto stretta osservazione, ma il quadro clinico non sembra migliorare, confermando la gravità evidenziata fin dal primo soccorso. La prognosi resta riservata.