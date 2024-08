Drammatico schianto sulla Palermo-Agrigento, 32enne perde una gamba

Lungo la statale 121 Palermo-Agrigento si è verificato un grave incidente stradale all’altezza di Villafrati. A bordo dell’auto coinvolta due giovani di Canicattì, di ritorno da una giornata trascorsa nel capoluogo. Mentre percorrevano la statale in piena notte, il conducente del mezzo ha improvvisamente perso il controllo, finendo contro il guardrail. Nell’impatto uno dei due occupanti, Giuseppe A. di 32 anni, ha riportato ferite gravissime ad una gamba, oltre a un forte trauma cranico. Immediati i soccorsi da parte del 118, giunto sul luogo dello schianto: i sanitari hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo. Qui il giovane è stato sottoposto nella notte ad un delicatissimo intervento chirurgico, che ha previsto l’amputazione dell’arto.

Il 32enne al momento si trova ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni critiche. I medici non si sbilanciano sulla prognosi, in attesa che il paziente si risvegli dal coma farmacologico indotto per l’operazione. L’amico che era con lui è miracolosamente illeso.

Secondo i primi rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Stradale di Lercara Friddi, l’incidente sarebbe stato causato dallo scoppio improvviso di una gomma dell’auto. Il conducente, nel tentativo di mantenere il controllo del mezzo, avrebbe sterzato bruscamente finendo fuori strada.

Intanto l’intera comunità di Canicattì si è stretta attorno ai familiari del giovane. Nella chiesa di San Diego si è svolta una veglia di preghiera per invocare la protezione divina sul 32enne. Ora non resta che attendere fiduciosi un miglioramento delle sue condizioni, nella speranza che possa presto tornare tra le braccia dei suoi cari.