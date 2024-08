Terrore sulla A18, 75enne guida contromano per 20 km

Nella notte tra sabato e domenica un uomo di 75 anni residente in provincia di Catania è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale dopo aver percorso per circa 20 chilometri l’autostrada A/18 Messina-Catania contromano. L’allarme è scattato intorno all’1.30 quando al centro operativo sono arrivate diverse segnalazioni tramite allarmi di sicurezza e telefonate che indicavano la presenza di un veicolo contromano. Le telecamere a circuito chiuso hanno poi confermato la presenza di un’auto che procedeva contromano ad alta velocità sulla corsia di sorpasso, sfiorando gli altri veicoli.

Immediatamente una pattuglia della Polstrada si è messa all’inseguimento del veicolo contromano, procedendo in modalità safety car per rallentare il traffico e creare le condizioni per un intervento in sicurezza. L’auto è stata infine bloccata all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo. Il conducente 75enne è apparso fin da subito in evidente stato confusionale, probabilmente dovuto all’età avanzata.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano sarebbe entrato contromano in autostrada dallo svincolo di Acireale, percorrendo circa 20 km nel senso di marcia sbagliato, fortunatamente senza provocare incidenti, prima di essere fermato dalla Polstrada. L’uomo era convinto di trovarsi su una strada urbana e ha dichiarato di essere spaventato dai fari delle altre auto che procedevano nel senso giusto di marcia.

Gli agenti hanno allertato un’ambulanza, tuttavia le condizioni fisiche dell’uomo sono apparse buone, per cui non è stato necessario il trasporto in ospedale. È stato poi contattato un familiare che è giunto in caserma. Per l’anziano è scattata la revoca della patente e una multa salata che può variare da 2.046 a 8.186 euro, oltre alla decurtazione di 10 punti e al fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.