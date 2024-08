Mondello, ragazzina di 13 anni si lancia dal secondo piano

Dramma a Mondello, borgata marinara di Palermo, dove nella serata di ieri una ragazzina di 13 anni si è lanciata dal balcone al secondo piano di un palazzo. La giovane è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Cervello.

Nonostante la caduta da un’altezza di circa sei metri, le sue condizioni non sarebbero gravi: avrebbe riportato la frattura di una gamba ma non sarebbe in pericolo di vita. Oltre al personale medico del 118, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno cercando di ricostruire la dinamica e le cause del gesto della ragazzina.

Si indaga per capire i motivi che possano averla spinta a compiere un atto così estremo. La piccola è attualmente ricoverata in osservazione presso il reparto pediatrico dell’ospedale Cervello di Palermo.