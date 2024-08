Auto trafitta da guardrail, 3 ragazzi feriti, uno è gravissimo

Sambuca di Sicilia – Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica nei pressi di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. Poco dopo le 4 del mattino, per cause ancora in corso di accertamento, un’utilitaria con a bordo due ragazzi è uscita autonomamente di strada mentre percorreva la Strada Provinciale 70 in direzione del bivio Gulfa.

L’auto è finita contro il guardrail, che ha attraversato l’abitacolo da parte a parte. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere. Uno dei due giovani, in gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Sciacca. L’altro ragazzo ha riportato ferite più lievi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale medico del 118, che ha prestato i primi soccorsi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.