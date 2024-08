Meteo Sicilia: torna l’allerta caldo e venerdì bollino rosso anche a Palermo

L’ondata di caldo non dà tregua all’Italia. Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sulle ondate di calore previste nei prossimi giorni in 27 città italiane. Per oggi, giovedì 9 agosto, sono attese temperature da bollino rosso (livello massimo di rischio per tutta la popolazione) a Roma e Perugia. Venerdì i bollini rossi aumenteranno a 8, interessando soprattutto le regioni del Centro-Sud: oltre alle due città già citate, l’allerta massima riguarderà Rieti, Frosinone, Latina, Palermo, Campobasso e Brescia.

Le alte temperature non risparmieranno neanche il Settentrione, dove è previsto l’arrivo dell’anticiclone africano nel corso del weekend. Gli esperti prevedono che sarà il fine settimana più caldo dell’anno, con valori termici elevati da Nord a Sud. La popolazione, soprattutto anziani e bambini, è invitata alla massima prudenza per evitare rischi dovuti al caldo eccessivo.