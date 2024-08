Camion si ribalta e resta in bilico sul cavalcavia, paura sulla Palermo-Catania

Incidente oggi pomeriggio sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Nel tratto di strada tra lo svincolo di Gerbini – in provincia di Catania – e quello di Catenanuova, nell’Ennese, un camion si è ribaltato ed è rimasto in bilico e in equilibrio instabile sul margine di un cavalcavia. L’incidente è avvenuto in direzione Palermo.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che con il supporto di un’autogru e del personale del nucleo speleo-alpino-fluviale dei pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza il mezzo e a soccorrere l’autista, che è stato trovato in buone condizioni.

Traffico ripristinato

Sul posto anche agenti della polizia stradale di Catenanuova e personale medico del 118. La circolazione è stata ripristinata ed è regolare.