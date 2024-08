Gravissimo incidente sulla SS113, c’è l’elisoccorso

La strada statale 113 “Settentrionale Sicula” è temporaneamente chiusa al transito in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto in corrispondenza del km 103, nel territorio comunale di Capo d’Orlando, in provincia di Messina.

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo e un mezzo pesante. Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il traffico è stato deviato in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ristabilire il normale flusso del traffico nel più breve tempo possibile.