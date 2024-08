Nonna Giuseppa spegne 104 candeline ed è festa a Castellammare

La Sicilia è sempre più terra di ultracentenari. Tra questi c’è una donna che ha spinto ben 104 candeline. Compie infatti 104 anni Giuseppa Mione, nata a Castellammare del Golfo il 5 agosto 1920. Grande festa per la nonnina nel comune in provincia di Trapani. Giuseppa festeggia oggi 104 anni con le tre figlie, 5 nipoti e 6 pronipoti.

Giuseppa Mione è la cittadina più anziana di Castellammare del Golfo e, accudita dalle tre figlie femmine, è vedova da 26 anni dell’impiegato Carlo Fazio. Il sindaco Giuseppe Fausto porge gli auguri alla ultracentenaria castellammarese che lo scorso anno aveva raggiunto per i 103 anni ma che attualmente non è in condizioni di salute tali da poter ricevere visite.

«Porgiamo gli auguri di salute e serenità alla nostra longeva concittadina Giuseppa Mione -dice il sindaco Giuseppe Fausto- abbracciandola affettuosamente a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città di Castellammare del Golfo per il traguardo di vita raggiunto».