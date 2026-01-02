Palermo, cento candeline per la professoressa Nunzia Talluto: gli auguri del Comune

Una centenaria speciale ha festeggiato il traguardo dei cento anni a Palermo. Si tratta di Nunzia Talluto, storica docente di discipline scientifiche presso il liceo “Einstein” del capoluogo siciliano, che ha ricevuto gli onori delle istituzioni cittadine in occasione di questo straordinario anniversario.

A portare i saluti e la riconoscenza della città è stata Giovanna Rappa, esponente della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale, che ha consegnato personalmente alla festeggiata una missiva di congratulazioni a nome dell’intera giunta.

“Prendere parte a questa ricorrenza così importante per una figura che ha consacrato l’intera esistenza all’educazione delle giovani menti, formando generazioni di ragazzi e rappresentando ancora oggi un modello di sapere e lungimiranza, è stato per me motivo di grande orgoglio”, ha affermato la consigliera.

La festa si è svolta in un clima di intimità e calore, circondata dall’affetto dei discendenti, dei parenti e degli amici più cari, come ha sottolineato la stessa Rappa nel suo intervento pubblico.