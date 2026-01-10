Palermo, nonna Giovanna compie 100 anni: la medaglia della città

Giovanna Lembo ha tagliato il traguardo del secolo di vita, festeggiando il suo centesimo compleanno in una cerimonia ricca di affetto ed emozioni, alla quale ha partecipato anche l’Amministrazione comunale di Palermo. L’assessore Fabrizio Ferrandelli, in rappresentanza dell’ente locale, è intervenuto ai festeggiamenti per consegnare personalmente alla neo-centenaria la medaglia della città, per conto del sindaco Roberto Lagalla.

«Era doveroso essere presenti – ha affermato l’assessore Ferrandelli – per rendere omaggio a chi, attraversando un intero secolo di storia, conserva viva la memoria della nostra città e continua a guardare alla vita con il sorriso, testimoniando un autentico inno all’esistenza e alla gioia in occasione di questo straordinario traguardo».

I festeggiamenti si sono svolti in un’atmosfera calorosa e intima, circondati dall’affetto dei familiari della signora Lembo. Un momento particolarmente significativo è stato rappresentato dalla presenza di ben quattro generazioni riunite insieme, a celebrare un compleanno che rappresenta molto più di una semplice ricorrenza: un simbolo di longevità, di radici profonde e di valori tramandati nel tempo.

L’evento ha saputo coniugare il rispetto per la memoria storica con l’energia del presente, tributando il giusto riconoscimento a una donna che rappresenta una testimone autentica e preziosa delle trasformazioni che hanno attraversato Palermo nel corso di un secolo.