A Palermo il nuovo “esercito” di Vigili urbani: chi sono i 104 assunti dal Comune

Linfa nuova per la Polizia Municipale: al via l’assunzione di 104 nuovi agenti. Il Comando di via Ugo La Malfa si prepara infatti a una svolta attesa da anni. Questo pomeriggio, alle ore 16, la cornice storica del Teatro Garibaldi alla Kalsa ospiterà il primo incontro ufficiale tra il sindaco Roberto Lagalla e i nuovi rinforzi della Polizia Municipale. Si tratta dei primi 104 agenti che, proprio in questi giorni, stanno apponendo la firma sui contratti che li legheranno stabilmente al corpo dei vigili urbani di Palermo.

Un potenziamento tra fondi nazionali e comunali

All’evento presenzieranno anche l’assessore al Personale Dario Falzone e il comandante Angelo Colucciello. L’operazione di reclutamento, avviata in seguito al decreto Sicurezza del Governo, ha permesso di attingere inizialmente a 100 unità, ma l’amministrazione comunale sta lavorando per estendere il numero a 104 grazie a risorse aggiuntive del bilancio cittadino.

Le procedure di selezione si sono concluse ufficialmente lo scorso 22 dicembre con la pubblicazione della determina dirigenziale degli idonei. Per accelerare i tempi, il Comune ha scelto la strada dello scorrimento delle graduatorie esistenti in altri enti locali: una “chiamata alle armi” che ha risposto alle necessità di Palermo attingendo professionisti da tutta Italia.

La lista dei 127 idonei totali (da cui verranno pescati i firmatari) racconta un’integrazione che attraversa lo Stretto. I nuovi agenti provengono da realtà come Taranto (27), Teano (23) e Ragusa (20), ma anche da comuni del Nord come Cuneo, Rho e Fiorano al Serio. Un mix di esperienze diverse per far fronte a una situazione d’organico che resta critica.

Nonostante l’immissione di queste nuove forze, la sfida per il comando cittadino resta imponente. Attualmente Palermo conta su circa 850 unità, a fronte di una pianta organica che ne richiederebbe 1.720. A preoccupare è anche l’età media, che oggi supera i 59 anni. “Questi innesti sono vitali per il controllo del territorio e la gestione del traffico,” ha sottolineato il comandante Colucciello a Palermo Today. L’assessore Falzone ha inoltre confermato che l’iter non si fermerà qui: gli idonei non assunti in questa fase resteranno in pole position per futuri inserimenti o nuovi concorsi mirati.