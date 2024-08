Brucia Giacalone a Monreale, fiamme lambiscono la Palermo-Sciacca

Monreale – Grosso incendio nel primo pomeriggio di oggi in località Giacalone,territorio di Monreale, lungo la strada statale Palermo-Sciacca. Le fiamme hanno coinvolto un’area di boschi nei pressi del viadotto della Palermo-Sciacca.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco supportati da mezzi aerei, che stanno tentando di domare il rogo ed evitare che possa propagarsi ulteriormente. L’incendio è scoppiato in prossimità di alcune abitazioni, che al momento non risultano minacciate dalle fiamme.

La zona è stata sorvolata da canadair ed elicotteri, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Non si segnalano al momento particolari disagi per la viabilità, con il traffico che risulta regolare in entrambe le direzioni lungo il tratto della Palermo-Sciacca interessato dalle fiamme.