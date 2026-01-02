Palermo, dramma familiare: brucia la porta e terrorizza la moglie, arrestato con pistola carica

Palermo – Dramma familiare nel capoluogo siciliano, dove le forze dell’ordine hanno fermato un uomo accusato di aver intimidito la consorte e dato fuoco all’ingresso dell’appartamento dove vivono.

La richiesta d’intervento è partita dalla vittima, che ha allertato il 112. Sul posto si sono precipitati sia gli agenti della Questura che i pompieri, i quali hanno domato le fiamme e provveduto a rendere nuovamente sicura l’unità abitativa.

Secondo le testimonianze raccolte sul luogo, il protagonista della vicenda impugnava un’arma da fuoco. Immediatamente è scattato il dispositivo di ricerca che ha portato al fermo dell’individuo mentre si trovava alla guida della propria vettura.

Durante la perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto una pistola di provenienza illecita, pronta all’uso con un proiettile già camerato e altri sette nel serbatoio. Il giudice per le indagini preliminari ha successivamente confermato la misura restrittiva.