Cronaca

Palermo, dramma familiare: brucia la porta e terrorizza la moglie, arrestato con pistola carica

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Palermo – Dramma familiare nel capoluogo siciliano, dove le forze dell’ordine hanno fermato un uomo accusato di aver intimidito la consorte e dato fuoco all’ingresso dell’appartamento dove vivono.

La richiesta d’intervento è partita dalla vittima, che ha allertato il 112. Sul posto si sono precipitati sia gli agenti della Questura che i pompieri, i quali hanno domato le fiamme e provveduto a rendere nuovamente sicura l’unità abitativa.

Secondo le testimonianze raccolte sul luogo, il protagonista della vicenda impugnava un’arma da fuoco. Immediatamente è scattato il dispositivo di ricerca che ha portato al fermo dell’individuo mentre si trovava alla guida della propria vettura.

Durante la perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto una pistola di provenienza illecita, pronta all’uso con un proiettile già camerato e altri sette nel serbatoio. Il giudice per le indagini preliminari ha successivamente confermato la misura restrittiva.

News suggerite per te:

  1. Moglie e marito litigano e il suocero punta pistola al genero: scene di follia familiare
  2. Dramma a Partinico, sorellina gli confida abusi dal nonno, lui lo minaccia con pistola
  3. Palermo, picchia e violenta la moglie poi si addormenta: arrestato dalla polizia
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Cade da tre metri durante una festa a Mondello, 22enne in coma
Cronaca
Ancora spari contro la chiesa allo Zen, danneggiato il quadro elettrico
Cronaca
Pioggia di soldi per dare lavoro alle donne, pubblicato il bando regionale
Economia&Lavoro Politica
I “diavoli dello Zen”, spunta il quarto indagato per la strage di Monreale
Cronaca In primo piano
Palermo, demolizione baracche a piazza Giulio Cesare e Ponte dell’Ammiraglio: lavori iniziati
Cronaca