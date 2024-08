Grave incidente durante un trasloco a Palermo, giovane vola da 4 metri

Palermo – Un ragazzo di origini guineane è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere caduto da un’altezza di 4 metri mentre era intento in operazioni di trasloco in un centro sito in via Villa Giocosa.

Il giovane, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dai sanitari del 118, presenta una profonda ferita al collo, probabilmente provocata dalle schegge di vetro della finestra andata in frantumi durante la caduta, oltre a diverse contusioni sul corpo.

I medici lo tengono sotto osservazione ma le sue condizioni sono critiche. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri, intervenuti per i rilievi del caso nel centro di via Villa Giocosa.