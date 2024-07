Fa il bagno in mare e muore, tragedia in Sicilia

Tragico ritrovamento nelle acque dello Stagnone di Marsala. Nella mattinata di oggi, alcuni bagnanti hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di circa 70 anni, galleggiante nelle acque antistanti la spiaggetta nei pressi di Villa Genna. Gli astanti, notato il corpo dell’anziano privo di sensi, lo hanno trasportato a riva e hanno allertato immediatamente i soccorsi.

Nonostante il tempestivo intervento, i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 70enne. Le cause della morte sono ancora da accertare: non è chiaro se l’uomo sia stato colto da un improvviso malore mentre faceva il bagno o se sia annegato in seguito ad un incidente.

Sul luogo sono intervenuti anche gli uomini della Polizia e i militari della Capitaneria di Porto di Marsala, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.