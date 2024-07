Taormina, bimbo di 10 anni trova 110 euro, li restituisce alla turista e rifiuta la ricompensa

Un gesto di onestà che scalda il cuore, quello di un bambino di 10 anni che qualche giorno fa ha ritrovato e restituito 110 euro smarriti da una turista sulla spiaggia di Taormina. Il ragazzino stava giocando con alcuni amici sulla sabbia quando ha notato una banconota da 100 euro e una da 10 euro semi sepolte. Avrebbe potuto tranquillamente intascarsi il denaro ma, fedele agli insegnamenti dei genitori sul valore dell’onestà, è subito corso dalla madre a raccontarle l’accaduto.

“Mio figlio ha raccolto i soldi ed è venuto subito dopo da me a raccontarmi la cosa” ha dichiarato la donna con evidente orgoglio. Insieme hanno cercato di rintracciare il legittimo proprietario di quel denaro, notando tra la sabbia anche alcuni bigliettini di cui uno riferito ad un hotel della zona. Grazie all’aiuto di un amico di famiglia che lavora in un albergo, sono riusciti a risalire all’identità della sbadata turista, una signora che in precedenza era stata vista disperatamente alla ricerca di ciò che aveva smarrito. Così il bambino, accompagnato dai genitori, si è recato in hotel per restituire personalmente le banconote alla legittima proprietaria.

“È stato bello vedere mio figlio mentre restituiva il denaro e diceva alla turista che era contento di averle riconsegnato ciò che era suo” ha commentato ancora la madre. La turista, visibilmente commossa, ha abbracciato il bambino e ha cercato di offrirgli una ricompensa che lui, con grande maturità, ha gentilmente rifiutato.

“La signora voleva dare una ricompensa ma mio figlio non ha accettato neanche quella. Alla fine abbiamo fatto tutti insieme un aperitivo insieme e questa turista era davvero molto grata” ha concluso la donna. Il nobile gesto del bambino ha reso fieri i genitori, da sempre impegnati a trasmettere ai tre figli l’importanza dei valori. “I valori sono importanti e noi abbiamo sempre cercato di fare questo con i nostri tre figli” ha commentato la madre.