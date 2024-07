Google Camp 2024, i potenti della Terra si riuniscono in Sicilia

Anche quest’anno il Google Camp si terrà in Sicilia, precisamente al Verdura Golf Resort di Rocco Forte a Sciacca, in provincia di Agrigento. Come ogni anno, Google ha scelto una location esclusiva per riunire i suoi ospiti vip per discutere dei temi più caldi del momento.

Ospiti di fama mondiale

Sono attesi nomi di primissimo piano della politica, dell’economia e della tecnologia. Tra i confermati Mario Draghi, Christine Lagarde, Tony Blair, John Elkann, Mark Zuckerberg. Ci saranno anche importanti donne come le scienziate Cynthia Kenyon e Katharine Hayhoe e le manager Delphine Arnault e Jane Sun. All’interno del Verdura resort, tra lunedì e martedì sera a cantare potrebbe essere Lady Gaga, ma ancora non è confermato.

Focus sull’intelligenza artificiale

Il tema scelto per l’edizione 2024 è l'”Intelligenza artificiale”, con interventi di esperti e leader del settore. Un argomento di grande attualità, tra opportunità e rischi connessi allo sviluppo dell’AI.

Massima sicurezza e privacy

Come sempre, saranno adottate misure di sicurezza eccezionali per proteggere gli ospiti vip. Anche la privacy è garantita al massimo livello, con pochissime informazioni trapelate su ciò che accade durante l’evento.

Momenti di svago esclusivi

Oltre ai panel, sono previsti momenti di relax e svago per gli ospiti, con gite ed esperienze uniche sul territorio siciliano. Il tutto avvolto dal massimo riserbo. L’attesissima cena di gala dovrebbe tenersi proprio all’interno del resort quest’anno.